Aanrijding op Europaweg in Groningen

Groningen – Op de Europaweg, ter hoogte van de oprit naar de N7, heeft in de nacht van zaterdag op zondag een aanrijding plaatsgevonden tussen twee voertuigen. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

Bij het ongeval raakten de betrokken auto’s fors beschadigd. Het is nog niet duidelijk hoeveel personen gewond zijn geraakt. Eventuele slachtoffers zijn in een ambulance behandeld.

De politie sloot tijdelijk een deel van de weg af om de hulpverlening en bergingswerkzaamheden veilig te laten verlopen. Dit zorgde voor enige verkeershinder richting de N7. Nadat de voertuigen waren geborgen, kon de weg weer worden vrijgegeven.

Foto's