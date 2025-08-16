Toename schuurinbraken in zuidelijke wijken: “Voorzie fietsen van een gps-tracker”

Eigenaren van schuren worden opgeroepen om hun gebouwen goed af te sluiten. De politie meldt zaterdag dat ze een forse toename ziet in het aantal schuurinbraken, met name in de zuidelijke stadswijken.

“Naar aanleiding van meldingen hebben we zaterdagochtend een schuur bekeken waar gestolen spullen zouden liggen en waar mogelijk ook iemand zou overnachten”, schrijft de politie op sociale media. Dit heeft echter geen resultaat opgeleverd. Wel schrijft de politie dat ze extra alert is. “De laatste tijd komen in de zuidelijke wijken veel schuurinbraken voor. We roepen mensen op om waardevolle spullen in hun schuur of berging goed op te bergen en deze ruimtes goed af te sluiten. Heb je een dure fiets in de schuur staan, installeer dan een gps-tracker.” Met zo’n tracker kun je op je smartphone of tablet precies zien waar je fiets is.

Afgelopen week werd ook bekend dat er diverse inbraken hebben plaatsgevonden in bergingen in de Zeeheldenbuurt. De politie gaf toen al aan dat dergelijke inbraken op dit moment een toenemend probleem zijn. De situatie wordt ook serieus opgepakt: buurtbewoners vertelden dat een medewerker van de Forensische Opsporing langskwam die sporen veiligstelde. Mensen die iets verdachts zien bij of rond schuurtjes en bergingen wordt geadviseerd om contact op te nemen met de politie via alarmnummer 112.