Man springt op surveillerende politieauto en trapt voorruit in

Groningen – Politieagenten hebben zondagmiddag een man aangehouden die de voorruit van een politieauto heeft ingetrapt. Dat meldt OOGTV.nl

De agenten waren aan het surveilleren op de Sint Petersburgweg. “Vanuit het niets sprong er een man op ons dienstvoertuig”, schrijft de politie. “Deze trapte de voorruit in, terwijl wij in de auto zaten. De verdachte is ter plekke aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

De agenten bleven ongedeerd, maar de politiewagen raakte zwaar beschadigd. De reden voor de actie van de man is nog onbekend.

