Schietincident bij zwembad De Papiermolen in Groningen

Groningen – Donderdagavond heeft zich bij zwembad De Papiermolen aan de Papiermolenlaan in Groningen een vermoedelijk schietincident voorgedaan. Rond 18.25 uur kreeg de politie een melding dat er meerdere schoten zouden zijn gelost in de buurt van het zwembad.

Ten tijde van het incident waren er bezoekers aanwezig in het zwembad. Uit voorzorg is het hele complex direct ontruimd. Meerdere hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en de omgeving werd door de politie afgezet voor onderzoek.

Volgens de politie is er bij het incident niemand gewond geraakt. Er zijn vooralsnog geen verdachten aangehouden. De aanleiding en exacte toedracht van het schietincident zijn nog onduidelijk.

De politie doet ter plaatse onderzoek, onder meer door het horen van getuigen en het veiligstellen van eventuele sporen.

