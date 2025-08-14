Alex Soze terug in Nederland na uitlevering uit Dubai (Video)

Groningen – Alex Soze, is eind vorige maand door de autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten overgedragen aan Nederland. Volgens stadsblog Sikkom en RTV Noord zit hij nu in voorlopige hechtenis, in afwachting van zijn hoger beroep rond een mishandelingszaak in Groningen.

In mei 2024 kreeg M. zeventien maanden cel opgelegd voor het mishandelen van een man in de Poelestraat in Groningen. Volgens de rechter was hij daarvoor betaald door zanger Frank van Etten.

Kort na het vonnis vluchtte Soze naar Dubai. Daar bleef hij vlogs maken en kleding verkopen. Op 16 juli werd bekend dat hij was opgepakt, na een uitleveringsverzoek uit Nederland. Zijn uitlevering volgde minder dan twee weken later.

Wanneer het hoger beroep plaatsvindt, is nog niet bekend. Zie ook archief De Telegraaf.

Foto's

Deel dit artikel

Video