Pyromaan: Zes autobranden en speeltoestel in vlammen in korte tijd

Stadskanaal – De brandweer en politie zijn in de nacht van woensdag op donderdag druk bezig geweest met een reeks branden in korte tijd in Stadskanaal. In totaal hebben zes auto’s vlam gevat en is een speeltoestel voor kinderen afgebrand.

De politie gaat uit van brandstichting en heeft in de omgeving gezocht naar daders.

Zes auto’s in brand gestoken bij flats omgeving Lyceumlaan:

In de omgeving van de Lyceumlaan in Stadskanaal zijn zes auto’s in de brand gevlogen. De brandweer werd even na middernacht gealarmeerd. Omdat de auto’s verspreid over de wijk in de brand stonden, en er kans was op overslag naar een omliggende flat werd er op geschaald naar ‘middel brand’ en kwam een tweede tankautospuit.

De snel ter plaatse gekomen politie wist één van de zes auto branden snel te blussen. De brandweer heeft de vijf andere geparkeerde auto’s geblust. Door de auto’s die dicht bij de bebouwing stonden snel te blussen hebben ze erger weten te voorkomen. Wel is de schade aan de auto’s groot. De politie heeft gesproken met getuigen en camerabeelden bekeken.

Speeltoestel volledig in brand Burg. Reyndersstraat:

Rond 1:30 uur werd de brandweer opnieuw opgeroepen voor een brand. Een speeltoestel voor kinderen stond volledig in de brand. De brandweer kwam snel ter plekke en kon overslag voorkomen. De vlammen waren metershoog. Een alerte buurtbewoner verklaarde dat hij twee personen in het zwart gekleed had zien wegvluchten na de brand. De politie is op aanwijzingen van deze buurtbewoner gaan zoeken in de omgeving, zowel opvallend als onopvallend.

Tips

Nummer politie: 09008844 voor mensen met meer informatie of beelden(deurbel)

Foto's

Deel dit artikel

Social media