Brandmelding(magnetron) in appartementencomplex Groningen

Groningen – Bij een gebouw aan de Van Ketwich Verschuurlaan in Groningen is woensdagavond brand uitgebroken in een gebouw met meerdere bouwlagen en appartementen. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling op de verdieping waar het vuur is ontstaan.

De brandweer was ter plaatse en voerde een controle uit in de gezondheidszorggebouw. Meerdere bewoners werden gecontroleerd vanwege mogelijke rookinhalatie. Eén persoon werd in de ambulance behandeld.

Over de omvang van de schade is nog niets bekend. VR Groningen meldt.

Ze gaan de verdieping ventileren en controleren of er geen CO gemeten wordt. Een magnetron was de oorzaak van de brand die vooral voor de rookoverlast heeft gezorgd. De extra opgeroepen blusvoertuig hoefde niet ingezet te worden en is weer terug naar de post.

