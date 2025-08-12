Onderzoek naar mogelijke brandstichting Wilhelminasingel in Winschoten

Winschoten – De politie doet onderzoek naar mogelijke brandstichting aan de Wilhelminasingel in Winschoten. In de nacht van vrijdag 8 augustus op zaterdag 9 augustus woedde er brand in een gebouw met meerdere woonlagen. Er raakte bij het incident niemand gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Omstreeks 02:45 uur kregen de hulpdiensten melding van een brand in een gebouw met meerdere woonlagen aan de Wilhelminasingel in Winschoten. Ter plaatse bleek er brand te zijn in een appartement in het complex. Hierbij raakte niemand gewond. De brandweer heeft de brand geblust.

De politie is direct een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand om te kijken of sprake is van brandstichting. Zo is er sporenonderzoek gedaan, buurtonderzoek verricht en bekijken we camerabeelden uit de nabije omgeving. Ook is er gesproken met bewoners en met mogelijke getuigen om erachter te komen wat er precies is gebeurd.

In het onderzoek zijn we op zoek naar informatie. Heb jij iets gezien of gehoord voor of na het incident omstreeks 02:45 uur en heb je nog niet met ons gesproken? Of heb je meer informatie dat ons kan helpen in het onderzoek? Elk detail, hoe klein het ook lijkt, kan van waarde zijn. Neem dan contact op via 0900-8844 onder vermelding van zaaknummer 2025213416. Liever anoniem? Meld het dan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

