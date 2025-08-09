Zeer grote brand in Winschoten is geblust, woning onbewoonbaar(update)

Winschoten – De brandweer is vrijdag op zaterdagnacht gealarmeerd voor een woningbrand aan de Wilhelminasingel in Winschoten. De brand is volledig uitslaand. We hebben zeer grote brand gemaakt.

Omdat het gaat om een appartementencomplex is een tweede hoogwerker ter plaatse. Ook groot watervoorziening is ter plaatse om ons van voldoende water te voorzien. Ook zijn er op de begane grond diverse winkels aanwezig. Schrijft de brandweer via hun Live Blog.

Ze hebben het hele appartementencomplex ontruimd. Alle bewoners hebben hun woningen veilig kunnen verlaten. Er is bij deze brand niemand gewond geraakt. Wel is één persoon ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel.

De woning waar de brand is ontstaan, is door de brand volledig verwoest en onbewoonbaar. Enkele winkels op de begane grond hebben waterschade opgelopen. Stichting Salvage zal de bewoners en winkeleigenaren bijstaan in de afhandeling van de schade.

De woningen die niet direct betrokken waren bij de brand worden weer vrijgegeven voor de bewoners om terug te keren. Wel doen we eerst nog CO metingen in alle woningen. We willen er zeker van zijn dat het voor de bewoners veilig is om weer hun woning te betrekken.

Foto's

Deel dit artikel

Social media