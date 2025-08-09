Disney Destiny uitgedokt bij Meyer Werft in Papenburg

Papenburg – In Papenburg, net over de grens bij Bellingwolde, vond zaterdag een bijzonder moment plaats voor scheepsbouwers en cruiseliefhebbers. Het nieuwste schip van Disney Cruise Line, de Disney Destiny, werd uitgedokt bij scheepswerf Meyer Werft.

De Disney Destiny is een drijvend sprookje met ruimte voor circa 4.000 passagiers en wordt aangedreven door vloeibaar aardgas (LNG). Aan boord vinden gasten onder meer Disney-musicals, twee bioscopen, tien zwembaden, interactieve waterspeelzones en een spectaculaire glijbaan met filmprojecties.

De eerste commerciële reis staat gepland voor 20 november 2025, vanuit Fort Lauderdale (Florida) richting de Bahama’s.

Belang voor de werf

Het uitdokken van de Disney Destiny is niet alleen een technisch hoogstandje, maar ook een belangrijke mijlpaal voor Meyer Werft. De scheepswerf verkeerde een jaar geleden nog in zwaar weer, met een schuldenlast van 2,8 miljard euro en duizenden banen op de tocht. Dankzij nieuwe opdrachten en steun van grote klanten zoals Disney is de toekomst voorlopig veiliggesteld.

Disney Cruise Line is momenteel de grootste opdrachtgever van de werf, met eerdere schepen als de Disney Wish (2022) en Disney Treasure (2024). Gisteren begon Meyer Werft al met de bouw van het volgende Disney-schip.

Foto's