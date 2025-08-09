Hoge Euvelgunnerbrug in storing: lange files op N7

Groningen – De Hoge Euvelgunnerbrug in Groningen kampt zaterdagmiddag met een storing. Hierdoor is de ringweg deels afgesloten en staat het verkeer op de N7 in beide richtingen vast. Hulpdiensten zijn aanwezig en een monteur is onderweg om het probleem op te lossen.

Door de afsluiting is er sprake van lange files, vooral in de richting van Hoogezand. In de file is ook een auto met pech komen te staan. Rijkswaterstaat leidt het verkeer om via de afrit naar de Herningweg, Europaweg en Bornholmstraat.

De storing veroorzaakt aanzienlijke verkeershinder in en rond Groningen. De Hoge Euvelgunnerbrug staat bekend om terugkerende technische problemen. Vorig jaar kreeg de brug nog een nieuwe besturingsinstallatie, maar sindsdien zijn er meerdere storingen geweest.

