Getuigen gezocht – Diefstal met geweld in Delfzijl

Delfzijl – Op dinsdagmiddag 5 augustus 2025, rond 16:45 uur, is een scoutingleider op het plein voor de Kruidvat aan Willemstraat in Delfzijl, ter hoogte van de bankjes, slachtoffer geworden van een beroving. De dader ging er met een geldbedrag vandoor.

Het geld was bestemd voor een groep Deense kinderen die op scoutingkamp zijn in Delfzijl.

De politie doet onderzoek naar deze diefstal met geweld.

Heeft u iets gezien of gehoord?

Beschikt u over camerabeelden (deurbel, dashcam, beveiligingscamera)?

Of heeft u andere informatie?

Bel de politie via 0900-8844 Of meld anoniem via 0800-7000

Of maak een melding via: https://www.politie.nl/formulier/buurtonderzoeken/noordnederland.html

Vermeld zaaknummer: 2025210189

(Uw informatie kan van groot belang zijn. Delen wordt gewaardeerd)

Foto's