Voormalig Jumbo-topman Van Eerd moet 24 maand de cel in voor witwassen

Groningen – U heeft er vaak wat over gelezen de laatste jaren. Frits van Eerd, de voormalig topman van supermarktketen Jumbo, is donderdag door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden. Volgens de rechter heeft hij zich schuldig gemaakt aan witwassen en pleegde hij valsheid in geschrifte, waarmee hij zelfs zijn eigen bedrijf heeft benadeeld.

De opgelegde straf is zwaarder dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat eveneens twee jaar cel had gevraagd, maar daarvan acht maanden voorwaardelijk wilde laten zijn. Medeverdachte Theo E. kreeg een gevangenisstraf van 3,5 jaar opgelegd.

Tijdens huiszoekingen in 2022 trof de politie bij Van Eerd thuis 450.000 euro in contanten aan.

Foto's