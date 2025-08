`Zeer grote brand` bij vezelfabrikant Teijin Aramid B.V. Farmsum geblust

Farmsum – Woensdagmiddag rond 14:00 uur de melding via P2000 van een Industrie brand bij kunstvezelfabrikant Teijin Aramid B.V. aan de Oosterhorn in Farmsum.

Ter plaatse was veel rookontwikkeling te zien aldus een getuige, er werd al snel uit voorzorg opgeschaald naar `Grote brand` en daarna naar zeer grote brand om meer voertuigen ter plaatse te krijgen. Het is nog onbekend wat er exact in brand staat. Veel brandweerkorpsen(o.a. Commandowagen Haren, Hoogezand, Delfzijl en meer) zijn ter plaatse om te blussen. Meer info hier via VRGroningen(Live updates)

Update VR Groningen: Het is onduidelijk wat er precies in de brand staat maar ze hebben uit voorzorg opgeschaald naar grote brand.

Update: Uit verkenning is gebleken dat er brand heeft gewoed in het filterdoek van een droger op de 4e verdieping. Inmiddels is het sein brand meester gegeven. Ze voeren nog een nacontrole uit.

update: Door een snelle ontruiming zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Tijdens de brand is het zeehavenkanaal en het fietspad tijdelijk afgesloten. Deze is weer vrijgegeven.

