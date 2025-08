Groningen – In wooncomplex `De Leyhoeve` zou woensdagmiddag om 15:00 uur een brand woeden in een woning, dit aldus P2000 via de meldkamer in Drachten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse bij het complex.

Of er daadwerkelijk brand is, is nog niet bekend. De brandweer deed een nacontrole. Het ging om een magnetron brand.

Foto's