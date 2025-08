Blusschade op vier verdiepingen van Feringa-gebouw (update)

Groningen – De schade aan het Feringa-gebouw na de brand van maandag lijkt mogelijk groter dan aanvankelijk werd gedacht. Dat meldt een woordvoerder van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Een deel van het gebouw is dinsdag nog steeds niet toegankelijk voor studenten en medewerkers.

Door de brand werd de sprinklerinstallatie geactiveerd, wat heeft geleid tot aanzienlijke waterschade in de rechtervleugel van het gebouw, aldus de woordvoerder aan RTV Noord. Een team van experts is dinsdag gestart met het in kaart brengen van de schade en is daar nog altijd mee bezig.

“Zij onderzoeken of het veilig is om terug te keren en hoe groot de schade precies is,” laat de woordvoerder weten. Naar verwachting is er mogelijk schade op vier verdiepingen.

Foto's