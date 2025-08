Sabotage van Flexflitser in Zevenhuizen, OM zoekt getuigen

Zevenhuizen – Aan het eind van mei heeft de provincie Groningen een Flexflitser geplaatst aan de Oudestreek in Zevenhuizen. Deze week werd tijdens een technische inspectie ontdekt dat de flitspaal is gesaboteerd.

Een monteur werd ingeschakeld nadat bleek dat de flitser niet op netstroom werkte, maar volledig draaide op de interne accu. Bij controle ter plaatse trof hij een doorgeknipte voedingskabel aan in de lantaarnpaal. “De kabel is op een lastige plek doorgesneden, waardoor hij te kort is geworden en volledig vervangen moet worden,” aldus de monteur. Wanneer de nieuwe kabel geplaatst wordt, is op dit moment nog onbekend.

Ondanks de sabotage blijft de Flexflitser voorlopig in werking. Dankzij een ingebouwd zonnepaneel en een krachtige batterij kan de paal nog enkele weken functioneren zonder directe stroomvoorziening. De dader was niet te zien op een beveiligingscamera die elke flitser heeft. Tips kunt u hier sturen.

