Groningen – Aan de Radesingel kwam woensdag rond 11:00 uur een melding binnen van een woningbrand. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Een omstander zag rook uit een raam komen, daarop werd 112 gebeld zegt de voorlichter van de brandweer tegen 112Groningen.

De straat werd deels afgesloten. Er bleek een broodje in een magnetron te zitten, deze was verbrand en gaf rook. De brandweer deed een controle in de woning.

Foto's