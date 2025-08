Nuis – De brandweer van Marum is dinsdagmiddag met spoed uitgerukt vanwege een gaslek aan de Boersree in Nuis. Wat de lekkage heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk.

Bij aankomst heeft de brandweer direct maatregelen genomen om de situatie veilig te stellen. Monteurs van de netbeheerder zijn vervolgens ingeschakeld om het lek nader te onderzoeken en te repareren schrijft Infoleek.

