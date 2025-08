Groningen – De fietsbrug bij de Donderslaan in Corpus den Hoorn is dinsdag afgesloten voor fietsers en voetgangers vanwege een verzakking in het bouwwerk.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is het bruggetje verzakt. Er zit ruimte tussen het bruggetje en de waterkant, waardoor gebruik niet veilig is.

Hoe lang de afsluiting gaat duren, is nog niet duidelijk. Er is een omleiding ingesteld: fietsers en wandelaars kunnen de gele borden volgen om hun weg te vervolgen.

Foto's

Deel dit artikel