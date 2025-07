Voorlopig geen maatregelen tegen fietscrossbaan Beijum

Groningen – De fietscrossbaan in wijkpark De Groene Long in Beijum blijft voorlopig open. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, oordeelde dinsdag dat er niet direct een reden is om handhavend op te treden.

De zaak draait om Dirt Park Groningen, een baan met heuvels, bochten en jumps, bedoeld voor BMX en mountainbiken. Jongeren gebruiken het terrein vooral in de lente en zomer. De baan is vrij toegankelijk van april tot en met eind september.

Een omwonende van het park vroeg de gemeente Groningen om in te grijpen. Hij stelt al lange tijd geluidsoverlast te ervaren door het gebruik van de baan en zegt dat een fietscrossbaan niet past binnen het bestemmingsplan. Volgens hem moet het gebruik daarom worden gestopt.

Wel of geen ‘bedrijf’?

De gemeente wees het verzoek van de omwonende af. Daarop stapte deze naar de rechter. Die gaf de klagende omwonende gelijk: volgens de rechtbank zou het Dirt Park bedrijfsmatig zijn.

Maar de gemeente is het niet eens met deze uitspraak en ging in hoger beroep bij de Raad van State. Volgens de gemeente is het park een openbare recreatieplaats en past het daarmee binnen de natuurbestemming van het terrein. Ook zorgen over veiligheid acht de gemeente ongegrond.

‘Lekker fietsen’

Een definitieve uitspraak van de Raad van State is er nog niet. De omwonende wilde die niet afwachten en eiste via een spoedprocedure dat er meteen zou worden gehandhaafd. Maar de bestuursrechter oordeelde dat handhaving niet nodig is zolang de herbeoordeling nog loopt.

Keanu de Plaa, al bijna een leven lang gebruiker van het Dirt Park en nu de beheerder van het terrein, laat weten blij te zijn met de uitspraak. “Het proces gaat nog verder lopen, maar voor nu hoef ik me geen zorgen te maken. Wij kunnen gewoon ons ding blijven doen. Lekker fietsen!”

