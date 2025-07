Gouden ring bij toeval terug bij eigenaar

Groningen – Soms kan de politie met een goede bemiddeling iemand blij maken. De politie kreeg een melding dat een man zijn gouden ring bij een juwelier in de Stad herkende.

Dit sieraad was hem in februari van dit jaar bij een straatroof met geweld afhandig gemaakt. Hij liet op een foto, die hij ooit van de ring had gemaakt, enkele beschadigingen zien.

Deze kwamen overeen met de beschadigingen die op de ring te zien waren. Bovendien kwam ook nog eens de pasvorm overeen. Ze vonden het aannemelijk dat de ring van de man was. Ook de juwelier had deze overtuiging gekregen. Hierop gaf hij de ring terug aan de man.

Mooi om hierin met de juiste bemiddeling een rol te hebben gespeeld. De Stadjer was i.i.g. in zijn nopjes met de ring! Leuk weetje: de verdachten van deze straatroof waren op dezelfde dag op heterdaad gepakt!

