Digitale toegankelijkheid in Groningen: klaar voor WCAG 2.2 en EAA 2025?

De stad Groningen en omliggende gemeenten zetten steeds meer in op digitale dienstverlening. Van gemeentelijke websites tot lokale bedrijven en nieuwsplatforms zoals 112Groningen: inwoners verwachten dat zij informatie eenvoudig en zonder barrières kunnen raadplegen.

Maar hoe zorg je ervoor dat je digitale kanalen echt voor iedereen toegankelijk zijn? Hier komen de WCAG-richtlijnen en de aankomende European Accessibility Act (EAA 2025) om de hoek kijken.

Wat zijn de WCAG-richtlijnen?

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) zijn internationale standaarden die bepalen hoe websites, apps en digitale content toegankelijk gemaakt kunnen worden voor mensen met een beperking. Denk hierbij aan slechtzienden, mensen met gehoorproblemen, dyslexie of motorische beperkingen. Door te voldoen aan de WCAG-normen wordt content beter bruikbaar voor iedereen.\

Sinds 2018 geldt WCAG 2.1 als standaard, met aanvullende eisen op het gebied van mobiele toegankelijkheid, contrast en navigatie. Met de lancering van WCAG 2.2 in 2023 zijn er extra criteria toegevoegd, zoals verbeteringen voor toetsenbordnavigatie en eenvoudiger gebruik voor mensen met cognitieve uitdagingen. Voor websites en apps in Groningen, zowel van bedrijven als overheden, is het naleven van deze richtlijnen een belangrijke stap richting inclusieve communicatie.

EAA 2025: Europese wetgeving voor toegankelijkheid

De European Accessibility Act (EAA), die in 2025 volledig van kracht wordt, legt de lat nog hoger. Deze wet verplicht bepaalde producten en diensten, waaronder websites en e-commerceplatforms, om toegankelijk te zijn. Voor bedrijven in Groningen die actief zijn in de online verkoop of digitale dienstverlening betekent dit dat zij vóór 2025 hun platforms moeten aanpassen om boetes te voorkomen.

Waarom dit zo belangrijk is voor Groningen

Digitale toegankelijkheid is geen luxe meer, maar een basisvoorwaarde. Groningen kent een diverse bevolking, waaronder een grote groep ouderen en mensen met een beperking. Door websites toegankelijk te maken, sluit je niemand uit en bereik je een bredere doelgroep. Bovendien draagt het bij aan een positief imago en betere vindbaarheid in zoekmachines, omdat zoekmachines zoals Google toegankelijkheid steeds zwaarder meewegen.

Praktische stappen om te starten

● Doe een toegankelijkheidsscan: Laat je website of app testen op de belangrijkste WCAG 2.2-criteria.

● Verbeter contrast en leesbaarheid: Denk aan voldoende kleurcontrast, duidelijke koppen en alternatieve teksten bij afbeeldingen.

● Maak navigatie eenvoudig: Zorg dat alle functies bedienbaar zijn met een toetsenbord.

● Bereid je voor op 2025: Breng nu al in kaart wat er moet gebeuren om te voldoen aan de EAA.

