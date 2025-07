Grote stroomstoring aan `zuidkant Groningen en Paterswolde` duurt tot minimaal 18:00 uur

Groningen – Aan de zuidkant van de stad Groningen zijn zo’n negenhonderd woningen maandagmiddag getroffen door een stroomstoring.

De 55 getroffen postcodes liggen in een gebied rond het Hoornse Meer en het Paterswoldsemeer. Onder meer in het Piccardthof, de Rietwijk, het Hoornse Park in Stad en de Waterwijk en de Tuinwijk in Eelderwolde is de elektriciteit uitgevallen. Ook in Paterswolde zit een deel van de woningen zonder stroom. Ook in Paterswolde zit een deel van de woningen zonder stroom.

De storing ontstond rond 14.00 uur. Zegt Oogtv.nl.

Update: De verwachting is dat de storing nu mogelijk om 18.00 uur verholpen is.

Update: Eerst zou de storing rond 16.00 uur klaar zijn, maar dat is niet gelukt.

Update: Het duurt helaas langer dan verwacht. Monteurs zijn op zoek naar de oorzaak. Ze weten nog niet wanneer de storing verholpen zal zijn. Excuses voor het ongemak!

