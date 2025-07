Fietser ernstig gewond bij aanrijding in Meeden: automobilist rijdt door

Meeden – Op de Beneden Veensloot in Meeden is zaterdagmiddag rond 16.00 uur een fietser ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. De bestuurder van het voertuig ging er na het ongeval vandoor.

De politie is direct een zoektocht gestart naar een grijze auto die na de aanrijding vertrok in de richting van Winschoten of Pekela. Mogelijk heeft de auto schade aan de voorzijde. Via Burgernet is een signalement van het voertuig gedeeld.

De fietser is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeval en roept getuigen op zich te melden.

Heeft u iets gezien of heeft u informatie over de grijze auto? Bel dan direct 0900-8844 of meld anoniem via 0800-7000.

