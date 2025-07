Politie waarschuwt opnieuw voor nepagenten

Groningen – De politie in Groningen slaat opnieuw alarm over oplichters die zich voordoen als agenten. Met een babbeltruc proberen ze waardevolle spullen van vooral oudere mensen buit te maken.

De werkwijze is geraffineerd: slachtoffers – vaak senioren – worden telefonisch benaderd met het verhaal dat er veel inbraken in de buurt zijn. Ze krijgen het advies om hun waardevolle bezittingen ‘veilig’ te stellen in een kluis op het politiebureau. Kort daarna verschijnt een zogenaamde agent aan de deur om de spullen op te halen.

De oplichters komen geloofwaardig over, mede omdat ze persoonlijke informatie over hun slachtoffers hebben. Die gegevens zijn vaak buitgemaakt via phishingmails, valse sms’jes of een datalek.

De politie adviseert om altijd 112 te bellen als je een situatie niet vertrouwt en om naar een legitimatiebewijs te vragen als er iemand aan de deur staat die zegt van de politie te zijn. Ook roept de politie op om ouderen – zoals je opa en oma – extra te waarschuwen, omdat zij het vaakst doelwit zijn van deze vorm van oplichting.

