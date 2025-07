Laat je hond logeren bij vrienden of familie? Zo pak je het goed aan

Ga je op vakantie zonder je hond? Dat is even slikken, maar met een fijn oppasadres kun je toch met een gerust gevoel vertrekken. Familie of vrienden zijn vaak een vertrouwde optie, maar ook dan is het belangrijk om het goed te regelen. Zo weet je zeker dat je hond zich op zijn gemak voelt en dat de oppas precies weet wat ‘ie moet doen. Blijft je hond thuis en komt de oppas bij jou, dan is het vooral handig om duidelijke instructies achter te laten over de dagelijkse routine.

Gaat je hond zelf op logeeradres? Laat hem dan eerst even wennen. Dat geldt extra voor gevoelige honden zoals een labradoodle. Die zijn klein, waaks en sterk gehecht aan hun vertrouwde omgeving. Vergeet in elk geval niet om z’n favoriete mand, speeltjes en voer mee te geven. Controleer meteen of zijn chip nog goed geregistreerd staat, voor het geval hij een keer ontsnapt.

Actieve honden

Ook bij actievere honden zoals de Maltipoo is voorbereiding alles. Deze honden hebben veel beweging en mentale uitdaging nodig, dus de oppas moet weten wat hij of zij in huis haalt. Leg goed uit hoe vaak je hond moet wandelen, wat hij gewend is qua spelletjes en of hij met andere honden overweg kan. Zo voorkom je misverstanden en weet de oppas waar hij aan toe is. Jouw hond natuurlijk ook.

Duidelijke afspraken maken het makkelijk

Honden houden van structuur en voorspelbaarheid. Ze weten graag waar ze aan toe zijn en kunnen onrustig worden als routines plotseling veranderen. Bespreek daarom goed hoe een gemiddelde dag eruit ziet voor jouw hond. Wanneer krijgt hij eten, hoeveel en wat precies? Hoe vaak moet hij naar buiten, hoe lang duren die wandelingen en op welke tijden is hij dat gewend? Kan hij loslopen in het park of blijft hij liever aan de lijn? En wat zijn z’n ‘gevoelige knopjes’? Is hij bijvoorbeeld bang voor vuurwerk, harde regen of andere honden? Vindt hij het spannend om alleen thuis te zijn of wordt hij nerveus van veel bezoek? Het is slim om dit soort dingen niet te onderschatten. Door alles vooraf goed uit te leggen voorkom je stress bij je hond én bij de oppas. Eerlijk is eerlijk, liever iets te veel informatie dan dat de oppas moet gaan gokken wat je hond nodig heeft. Zo geef je niet alleen je hond een fijne tijd, maar maak je het de oppas ook een stuk makkelijker.

Zeker bij onervaren oppassers is een briefje geen overbodige luxe

Is de oppas dol op je hond, maar geen ervaren hondenmens? Zet dan alles op papier. Niet alleen de praktische dingen, maar ook wat je hond leuk vindt of juist spannend. Denk aan dingen als: blaft hij als de bel gaat, raakt hij in paniek in de auto of wordt hij gestrest van kinderen? En vergeet het telefoonnummer van de dierenarts niet.

Je mist je hond en hij jou misschien ook wel

Het is helemaal normaal als je je hond mist tijdens je vakantie. Misschien mist hij jou ook. Maar goed nieuws: de meeste honden redden zich prima als ze liefde, aandacht en een beetje structuur krijgen. Zeker als je alles goed hebt doorgesproken en de juiste spullen hebt meegegeven. Toch geen klik tussen je hond en de oppas? Dan kun je de volgende keer altijd kijken naar een goed hondenpension.

