Hond mee in het vliegtuig, waar je écht op moet letten

Een verre reis plannen en je hond gezellig meenemen? Klinkt leuk, maar zomaar in een vliegtuig stappen met je pomeriaan is geen goed idee.

Er komt best wat bij kijken, en dat moet je serieus nemen, want je hond moet zich veilig en prettig voelen onderweg.

Is jouw hond daar eigenlijk wel geschikt voor?

De meeste gezonde honden kunnen prima een vlucht aan. Maar het is altijd slim om even langs de dierenarts te gaan, zeker als je hond wat ouder is, een medische kwaal heeft of snel in de stress schiet. Honden met een korte snuit, zoals een mopshond of bulldog, kunnen op grote hoogte last krijgen van hun ademhaling en zijn dus beter af op de grond. Ook pups, zwangere honden of honden die al niet zo lekker in hun vel zitten, laat je beter thuis. Twijfel je of je hond het aankan? Laat het dan gewoon even checken bij de dierenarts. Vooral grote honden, zoals een australische herder vinden vliegen niet altijd even prettig.

Wat voor vlucht is het minst stressvol voor je hond?

Als het kan, ga dan voor een korte en directe vlucht. Dat is voor jullie allebei een stuk fijner, zeker als je hond in het bagageruim moet. Vroeg in de ochtend of laat op de avond vliegen is meestal ook wat rustiger, en dat is wel zo prettig als je met een dier reist.

Neem wat extra tijd voor het inchecken en ook na de landing, want het ophalen van je hond kan soms even duren. Vergeet niet: er mag maar een beperkt aantal honden per vlucht mee, dus reserveer op tijd en check kort voor vertrek nog even of alles goed geregeld is.

Hoe reist je hond eigenlijk mee?

Er zijn drie manieren waarop je hond met het vliegtuig mee kan. Is je hond klein en past hij in een reistas? Dan mag hij soms mee in de cabine. Die tas moet wel aan strikte regels voldoen en je hond moet er de hele vlucht in blijven. De tas moet ook even door de scanner, dus neem een riem mee. De meeste honden reizen mee in het bagageruim, in een veilige bench die voldoet aan de eisen van de luchtvaartmaatschappij. Als de bench niet goedgekeurd wordt, mag je hond niet mee. Soms reist een hond als cargo. Dat betekent dat hij niet per se op jouw vlucht zit. Niet ideaal, maar bij langere vluchten kan het qua kosten aantrekkelijker zijn.

Wat kost het om je hond mee te nemen in het vliegtuig?

Dat verschilt per luchtvaartmaatschappij. Meestal betaal je een tarief dat gebaseerd is op het gewicht van je hond en de bench. Gaat je hond als cargo mee, dan gelden vrachttarieven. Sommige maatschappijen hanteren een vast bedrag, ongeacht de manier van reizen. Check dus goed wat jouw vlucht kost.

Laat je hond wennen aan de bench

De bench is z’n huisje tijdens de vlucht, dus zorg dat die vertrouwd voelt. Zet ‘m een tijdje in huis, laat je hond erin snuffelen en beloon hem als hij erin gaat. Sluit de bench pas af als je hond zich op z’n gemak voelt. Bouw dit rustig op en zorg dat hij leert dat jij altijd weer terugkomt.

Wat moet je regelen als je hond in het bagageruim reist?

Zorg voor een stevige, goed geventileerde bench zonder sloten. De bodem moet comfortabel zijn, dus leg er kranten of een kleed in. De maat is ook belangrijk: je hond moet kunnen staan, liggen en draaien, maar mag niet alle kanten op kunnen schuiven.

Foto's