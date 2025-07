Mooie mijlpaal voor Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant & Ziegler !

Afgelopen maandag ondertekenden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) En Ziegler Brandweertechniek in Breda een overeenkomst voor de levering van 18 standaard tankautospuiten, die in 2027 in gebruik worden genomen.

Rens de Jonge, Strategisch Projectleider VRMWB: ‘’Tankautospuiten vormen de ruggengraat van de operationele slagkracht. Deze nieuwe generatie voertuigen zijn het resultaat van een intensief traject van samenwerking, afstemming en innovatie. Met deze investering zetten we in op betrouwbaarheid, veiligheid en toekomstbestendigheid voor onze brandweermensen én onze inwoners.’’

Rik Feijen, Accountmanager Ziegler: ‘’Ziegler Brandweertechniek is trots op het feit dat zij sinds 2008 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant mag voorzien van moderne standaard tankautospuiten. Met deze nieuwe overeenkomst wordt deze prachtige samenwerking verder uitgebouwd en mogen wij in 2027 18 nieuwe generatie voertuigen leveren aan Brandweer Midden- en West-Brabant. De voertuigen worden volledig geëngineerd en geproduceerd bij onze vestiging in Winschoten.’’

De voertuigspecificaties zijn als volgt:

Volvo FE 4×2 320 pk chassis;

Wielbasis 3.900 mm;

Ziegler Z-CAB XL manschappencabine;

Ziegler ALPAS 7-luiks opbouw;

Watertank 2.500 liter;

Ziegler LD/HD pomp FPN 10-3.000-2HH;

Ziegler Z-Control 2.0 bediensysteem;

Werkhaspel HD 80 meter 200 l/min bij 6 bar;

Ziegler Top Integro dakset;

Ziegler Z-Vision LED verlichtingssysteem;

LED-bar voorzijde 20.000 lumen;

Lichtmast met draai- en kantelunit 35.000 lumen;

Elektrisch hydraulisch ladderrek.

