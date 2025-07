Hoogezand – Aan de Zwedenweg in Hoogezand is dinsdag op woensdagnacht een personenauto ondersteboven in een sloot terechtgekomen. Van de bestuurder ontbrak elk spoor, als die inmiddels bekend is, is niet duidelijk.

De brandweer heeft de sloot doorzocht, maar zonder resultaat. Vermoedelijk heeft de auto eerst een boom geraakt voordat deze in het water belandde schrijft RTV Noord.

Foto's