Winschoten – De werkzaamheden aan de rozenblad rotonde en de Beersterbrug zijn nog in volle gang. Vorige week is een deel van de Blauwe Roos open gesteld voor het verkeer.

Door de regenval ontbreekt de wegmarkering op de nieuwe Rozenblad rotonde. Het is op dit moment niet bekend of de opening vrijdag in gevaar komt.

Foto's