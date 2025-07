Straf is niet op zijn plaats voor student die een docent Alfa-college gijzelde

Groningen – De Officier van Justitie vindt een straf niet op zijn plaats voor een 19-jarige student uit Borger die vorig jaar december korte tijd een docent van het Alfa-college gijzelde. Dat bleek dinsdag tijdens de behandeling van de zaak, waar het Dagblad van het Noorden(+meer informatie) over schrijft.

Het incident vond plaats op 9 december. De student liep vier dagen per week stage en bracht één dag door op school. In november raakte hij in een psychose. Een maand later escaleerde de situatie: in een klaslokaal greep hij een docent vast en schoof daarbij een stanleymes uit.

