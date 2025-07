Nieuw Scheemda – Een stacaravan op een chaletpark aan de Pastorieweg in Nieuw Scheemda is volledig verwoest door brand. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende chalets. De caravan direct naast het uitgebrande exemplaar liep wel schade op en is voorlopig onbewoonbaar.

Uit een nabijgelegen chalet zijn nog gasflessen gehaald, die door de brandweer in het water zijn gekoeld meldt de brandweer.

