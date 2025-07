Zuidhorn – Op het voetbalveld bij VV Zuidhorn zijn diverse doelen vernield. Mogelijk is er iemand getuige geweest of weet iemand wie hier voor verantwoordelijk is.

Meldt dit dan via 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

