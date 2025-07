Tien jaar cel en tbs voor moord op vriendin Rosaria Lanzilli(58)

Groningen – De 57-jarige Mark B. uit Groningen is door de rechtbank veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor het ombrengen van zijn 58-jarige vriendin Rosaria Lanzilli. De opgelegde straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

B. bekende dat hij zijn vriendin in augustus vorig jaar om het leven bracht door haar met een snoer te wurgen, na een ruzie in haar woning aan het Linnaeusplein. Kort daarvoor had hij cocaïne gebruikt. Na het incident vluchtte hij op zijn scooter en bracht enkele dagen later anoniem de hulpdiensten op de hoogte, waarna het lichaam van de vrouw werd aangetroffen. Dat meldt Oogtv.nl.

De politie richtte al snel haar verdenkingen op Mark B., die Rosaria kende van een kringloopwinkel waar zij werkte en waar hij als klusjesman actief was. B. bleek eerder veroordeeld voor een dodelijk geweldsdelict in Alkmaar in 1993. Destijds werden bij hem meerdere psychische stoornissen vastgesteld. Zijn eerdere tbs-maatregel werd in 2019 beëindigd, na ruim twintig jaar.

Kort na zijn anonieme melding werd B. aangehouden in het Drentse Vries. Hij bekende vrijwel direct. Volgens het dossier zou hij na de moord ook een poging tot zelfdoding hebben ondernomen. De man kampt met ernstige psychische problemen en een langdurige verslavingsachtergrond.

