OM eist forse celstraf tegen Groninger(27) voor mishandeling van baby

Groningen – Justitie eist een celstraf van drie jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen een 27-jarige man uit Groningen, voor een poging tot doodslag op zijn baby. Dat melden RTV Noord en Dagblad van het Noorden.

Het gebeurde ruim twee jaar geleden op de eerste papadag van de man voor zijn zoontje van drie maanden. Volgens de verdachte begon de baby meteen te huilen toen de moeder de deur uitging. Hij probeerde alles om het kind stil te krijgen, maar dat lukte niet.

Het jongetje lijkt geen blijvend letsel te hebben overgehouden. ‘Maar echt zeker weten doen we dan niet. We weten niet of er ooit nog wat achter wegkomt’, zei de officier van justitie.

Het stel woont inmiddels weer samen. De advocaat van de verdachte pleitte voor vrijspraak. Volgens haar is opzet niet vast te stellen.

De rechtbank doet op 31 juli 2025 uitspraak.

