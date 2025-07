Elektrokast in brand bij de Windeweg in Haren, deel Haren tijdelijk zonder stroom

Haren – Aan de Windeweg in Haren stond woensdagmiddag om 14:30 uur een elektrokast in brand. De omgeving werd afgesloten.

Meerdere panden waaronder het winkelcentrum hadden tijdelijk geen stroom.

Update: 14.58 uur: Naar wij vernemen zit het winkelcentrum en een deel van de woningen(900 huizen) zonder stroom tijdelijk. Rond 17.00 uur hadden de meeste adressen weer stroom, op 225 huizen na.

Deze brand was uitslaand en gaf veel rook in de omgeving. De rook trok richting rijtjeswoningen en omdat het object naast een Jumbo zit word deze door de politie ontruimd. Om de overlast voor de buurt zo klein mogelijk te houden hebben zeeen blussing met poeder uitgevoerd daarmee is het grootste vuur geblust. Ze wachten op de monteur van Enexis om met hem te overleg hoe verder. Zie VR Groningen.

Door de brand is er in een groot gedeelte van Haren sprake van stroomuitval, volgens Enexis kan dat een aantal uren gaan duren voordat dit hersteld is.

Foto's