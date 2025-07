18 jarige jongen overleden na ernstig eenzijdig ongeval Kloosterburen

Politie, via X, en Persbureau Meter/ DuoFocus, foto

Kloosterburen – Op de Dijksterweg in Kloosterburen heeft zondagochtend rond 04:30 uur een zwaar ongeluk plaatsgevonden.

Eén personenauto is daarbij tegen een boom gebotst en van de weggeraakt. De auto verdween tussen het hoge riet in een sloot. Twee ambulances, traumahelikopter en brandweer kwamen met spoed ter plaatse. Op de plaats van het ongeluk was het een ravage.

Volgens de politie het ging om een eenzijdig ongeluk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Het slachtoffer, tevens de enige inzittende, is ter plaatse overleden. Het gaat om een 18-jarige man uit de gemeente Het Hogeland.

