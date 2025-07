Lauwersoog: Boot maakt water, KNRM ingezet

Lauwersoog- Zondagmiddag om 16.11 uur kregen de vrijwilligers van KNRM station Lauwersoog via De Nederlandse Kustwacht een prio 1 melding op hun pieper voor een boot die water maakt op het Lauwersmeer.

Nabij Oostmahorn tegenover de Schoenerbult lag een motorjacht van 11 meter die water maakte en inmiddels ook al aan de grond lag. De opvarenden hadden van de Nederlandse Kustwacht het advies gekregen om hun reddingsvesten aan te trekken in afwachting van de professionele hulp van de KNRM.

De opstappers van KNRM reddingstation Lauwersoog kwamen met reddingboot Springbok met spoed ter plaatse.

Bij het jacht aangekomen zagen we dat het achterschip al gedeeltelijk onder water lag. Er werden enkele KNRM’ers en een pomp overgezet. Al snel had men de pomp aan de draai en kon er begonnen worden met het leegpompen van de boot waar zo’n 70cm water in stond. Nadat het meeste water uit de boot was gepompt, werd de kruiser langszij genomen en werd er al pompend richting de jachthaven gevaren.

Daar kon de boot direct uit het water worden getakeld.

Toen de boot uit het water was, werd ook de oorzaak van de lekkage duidelijk. De schroef had iets geraakt waarbij alle de bladen waren verbogen en het roer ontzet was. Hierdoor kon er via de as van het roer water naar binnen lopen.

Foto's