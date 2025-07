Bourtange- Een bestelbus is zondagmiddag tegen een boom gebotst op de Vlagtwedderstraat (N365) bij Bourtange.

Brandweer, een traumahelikopter en twee ambulance kwamen ter plaatste. De bestuurder van de bestelbus is uit de wagen. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De weg is door de politie afgesloten. Op beelden is te zien hoe het busje naast de weg staat. In het busje zat ook een hond. Die wordt opgevangen door de brandweer.

