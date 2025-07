Steendam – Bij een aanrijding tussen een ligfiets en een auto op de kruising van de Groeveweg en de Lakswerderweg bij Steendam is donderdagavond de bestuurder van een ligfiets lichtgewond geraakt.

Hij is ter plaatse nagekeken in de ambulance meldt RTV Noord.

Leek

Leek – Een automobilist is donderdagavond op de Zandwinning in Leek tegen betonblokken gebotst. De auto is bij de aanrijding zwaar beschadigd geraakt schrijft RTV Noord.

