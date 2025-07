Justitie eist 42 maanden cel voor aanslagen in Groningen en Winschoten

Regio – Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 42 maanden geëist tegen een 21-jarige man uit Vianen. Dat meldt Dagblad van het Noorden. De man zou in juli 2023 betrokken zijn geweest bij een aanslag op een beautysalon in Groningen en een schietincident in Winschoten.

Volgens justitie maakt de zaak deel uit van een bendeconflict waarin ook drugshandel een rol speelt. Op 12 juli 2023 zou de verdachte met professioneel vuurwerk een aanslag hebben gepleegd op beautysalon White Smile Factory aan de Herestraat in Groningen. Slechts een nacht later zou hij twee kogels hebben afgevuurd op een sportcafé aan het Marktplein in Winschoten.

De aanklager stelt dat de betrokkenheid van de verdachte is aangetoond via DNA-sporen op een flesdop en het aanstralen van zijn telefoon. Op zijn toestel zijn bovendien beelden aangetroffen van drie flessen en drie stukken vuurwerk, die vermoedelijk bij de aanslag in Groningen zijn gebruikt.

