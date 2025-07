Mildere straffen voor verdachten in zaak drugslab Kiel-Windeweer

Kiel-Windeweer – In de zaak rond een drugslab in Kiel-Windeweer heeft de rechtbank lagere straffen opgelegd dan het Openbaar Ministerie had geëist. De 71-jarige bewoner van het terrein is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Het OM had eerder een gevangenisstraf van vijf jaar geëist meldt RTV Noord vrijdag.

Het drugslab werd in augustus 2022 ontdekt. Op het terrein werd ook het lichaam gevonden van een 38-jarige man. Het slachtoffer was zwaar toegetakeld; volgens het OM was dit het gevolg van werkzaamheden in het lab.

De 71-jarige verdachte ontkende betrokkenheid en stelde dat hij tijdens de bewuste periode op vakantie was. Hoewel de rechter vermoedt dat de man meer weet over de dood van het slachtoffer, is dit niet met zekerheid vast te stellen. Daarom is hij niet veroordeeld voor het wegmaken van het lichaam.

De 68-jarige echtgenote van de verdachte is vrijgesproken van betrokkenheid bij witwassen. Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 240 uur geëist, maar volgens de rechter is niet bewezen dat de vrouw wist waar het geld vandaan kwam zegt RTV Noord.

Voor een derde verdachte, een 68-jarige man uit Nieuw-Scheemda, hield de rechtbank rekening met zijn persoonlijke omstandigheden. De rechter oordeelde dat de feiten hem in mindere mate kunnen worden aangerekend. Hij kreeg een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden opgelegd, wegens het regelen van koks en het dumpen van drugsafval.

Foto's