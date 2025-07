Groningen – Op het fietspad op de Beijumerweg in de Groninger wijk De Hunze is woensdagavond een persoon met een Fatbike in een sloot beland. Hoe dit kon gebeuren is niet bekend.

De brandweer werd opgeroepen om het slachtoffer uit de sloot te halen. Nog voordat de brandweer ter plaatse kwam was het slachtoffer al uit de sloot. Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel.

