Kolham – Aan de Hoofdweg in Kolham is in de nacht van woensdag op donderdag een auto over de kop geraakt.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. De politie en ambulancedienst kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen.

Het is onbekend of er iemand gewond is geraakt bij het incident.

Foto's