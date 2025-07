Opruim werkzaamheden op de A28 duren tot ongeveer 18:00 uur (update)

De Punt – Woensdagochtend heeft er een ernstig ongeval plaatsgevonden op de A28 tussen Eelde en Assen, ter hoogte van De Punt. Een vrachtwagen is daar tegen een viaduct aangereden, waarbij de bestuurder bekneld is geraakt in het voertuig.

Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plaats van het ongeval. De brandweer was snel ter plaatse met een tankautospuit uit Eelde en een hulpverleningsvoertuig uit Nieuwe Pekela. Ook het Mobiel Medisch Team (MMT) werd opgeroepen en arriveerde per auto om medische assistentie te verlenen.

De vrachtwagenchauffeur is uit zijn benaderde positie bevrijdt. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Door het ongeval is de A28 richting Assen afgesloten.

Foto's

Deel dit artikel

Social media