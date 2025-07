Jongen was nu herkenbaar in beeld, meldt je zelf bij de politie (update)

Groningen – De politie is op zoek naar een jongeman die wordt verdacht van een poging tot inbraak bij een juwelierszaak aan de Gelkingestraat in Groningen. Herkent u hem? Meld het via de opsporingstiplijn (0800-6070) of anoniem (0800-7000).

Omdat de verdachte mogelijk minderjarig is, publiceerden wij eerst onherkenbaar gemaakte beelden. De jongeman kreeg een week de tijd om zich te melden bij de politie. Dat is niet gebeurd. Daarom publiceren ze nu duidelijke, herkenbare beelden van het gezicht van de verdachte.

Update 16:00 uur: de persoon is bekend, de politie verwijderd de video, ze hebben genoeg informatie.

Foto's