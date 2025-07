Aanhoudingen na straatroof Nieuwstad, getuigen gezocht

Groningen – Maandag op dinsdagnacht is in de Nieuwstad in Groningen een straatroof gepleegd waarbij het slachtoffer door meerdere personen op een fatbike werd belaagd. Het slachtoffer probeerde te ontkomen, maar werd klemgereden en vastgegrepen. Vervolgens is het slachtoffer mishandeld en beroofd van de waardevolle spullen.

Dankzij snelle melding en goed werk van politie collega’s konden wij twee verdachten (18 en 19 jaar) aanhouden. Ze zijn overgebracht naar het cellencomplex en ingesloten. Het onderzoek wordt voortgezet.

Het onderzoek is in volle gang. Heb je iets gezien of heb je camerabeelden? Neem contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

