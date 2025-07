Groningen – Een algemene verkeerscontrole 7 juli in Groningen, dit was in de avonduren schrijft de politie op instagram.

Speerpunt was, mobiele telefoon vasthouden in het verkeer, 27 proces verbalen schreef de politie daar voor uit.

Verder voor te hard(21 km/u te hard) rijden op een snorfiets, 1 e rijden met alcohol op en 2x negeren rood stoplicht. En tot slot 1x niet dragen van een autogordel.

Foto's