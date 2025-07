Oplichter krijgt 18 maanden cel voor bankhelpdeskfraude bij ouderen

Een 27-jarige man die tussen augustus en november vorig jaar verschillende ouderen in de stad en Haren oplichtte, moet achttien maanden de cel in. Het Openbaar Ministerie had eerder twee jaar cel geëist. Dat meldt Oogtv.

De man kwam via een groep op Telegram in contact met een bende die bankhelpdeskfraude pleegt. Als vermeende medewerker van een bank bezocht hij vorig jaar inwoners van 80 jaar of ouder. Hij nam geld en bankpassen mee, pinde daarmee en haalde ook bij iemand geld uit een kluis. Eén van de slachtoffers werd bestolen voor meer dan 13.000 euro.

Volgens de rechter hebben de gebeurtenissen grote invloed gehad op de slachtoffers die zich in hun vertrouwen geschaad voelen en uit angst hun huis niet meer durven te verlaten. De politie waarschuwt al geruime tijd voor nep-bankmedewerkers. “Bankmedewerkers komen nooit onaangekondigd aan de deur om geld of bankpassen op te halen, en ze zullen nooit vragen om codes of het overmaken van geld naar andere rekeningen. Vertrouw op je onderbuikgevoel en verbreek de verbinding als je twijfelt”, liet de politie eerder weten.

